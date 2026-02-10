Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 11:45

Aguas subterráneas en el Arco Seco: UTP advierte contaminación por ganadería y agricultura

Un estudio de la Universidad Tecnológica (UTP) detectó hidrocarburos y contaminantes difusos en acuíferos clave que abastecen a la región de Azuero.

UTP hace hallazgos preocupantes sobre la calidad hídrica en el Arco Seco.

Christopher Perez
Denisse Morales, investigadora del CIHH de la Universidad tecnológica de Panamá (UTP), reveló hallazgos preocupantes sobre la calidad hídrica en el Arco Seco. Aunque la calidad general cumple con normas COPANIT, actividades antropogénicas están permeando los acuíferos subterráneos.

UTP: contaminantes y hallazgos en la subcuenca de Guararé

La investigación, centrada en análisis físico-químicos, identificó una "contaminación difusa" originada por la agricultura, la porcinocultura y la ganadería. Morales destacó el hallazgo de restos de hidrocarburos en un pozo utilizado para cultivos de maíz, vinculando este impacto al uso de maquinaria pesada.

"Afecta la contaminación de las aguas subterráneas aunque no lo creamos", señaló la experta, subrayando la interconexión entre los ríos y los pozos: en algunas zonas el río abastece al acuífero, y en otras, es el agua subterránea la que mantiene el flujo del río, creando un ciclo de riesgo si hay vertidos químicos.

El desafío de los pozos ilegales y la educación

Uno de los mayores obstáculos para la gestión del agua en Azuero y Coclé es la falta de un censo real de perforaciones. Si bien existen registros en el IDAAN y el MINSA, la gran cantidad de pozos privados impide conocer la cifra exacta de disponibilidad hídrica.

Ante esta incertidumbre, la UTP impulsa un nuevo proyecto en las cuencas de los ríos Guararé y Honda para medir el impacto humano. Morales enfatizó que la solución no es solo técnica, sino educativa es urgente capacitar a agricultores y ganaderos que operan de forma empírica para prevenir desastres ambientales.

