Pago a jubilados y pensionados por cheque inicia este lunes 5 de enero

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial del primer pago a jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026, aclarando que no todos los beneficiarios cobrarán el mismo día, ya que el desembolso se realizará de forma escalonada, según el método de pago asignado.

De acuerdo con la entidad, los pagos se efectuarán por acreditación bancaria (ACH) o mediante cheque, por lo que es importante que los beneficiarios verifiquen con anticipación la modalidad que les corresponde.

Este pago representa el primer ingreso del año para miles de jubilados y pensionados a nivel nacional.

CSS aclara cómo será el pago a jubilados y pensionados

La institución detalló que el cronograma se desarrollará de la siguiente manera:

Pagos por cheque

Lunes 5 de enero de 2026

La CSS recordó que quienes reciben su pago por cheque deben respetar estrictamente la fecha asignada y acudir únicamente a los puntos de pago autorizados, portando su cédula vigente.

Llamado a informarse por canales oficiales

Ante la alta expectativa que genera este desembolso, la Caja de Seguro Social reiteró su llamado a los beneficiarios y familiares a informarse únicamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de evitar confusiones, filas innecesarias o contratiempos.

La entidad recordó que cualquier cambio o actualización será comunicado oportunamente por sus plataformas institucionales.