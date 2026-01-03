Pago a jubilados y pensionados por cheque inicia este lunes 5 de enero

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial del primer pago a jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026, aclarando que no todos los beneficiarios cobrarán el mismo día, ya que el desembolso se realizará de forma escalonada, según el método de pago asignado.
Este pago representa el primer ingreso del año para miles de jubilados y pensionados a nivel nacional.
CSS aclara cómo será el pago a jubilados y pensionados
La institución detalló que el cronograma se desarrollará de la siguiente manera:
Pagos por cheque
Lunes 5 de enero de 2026
La CSS recordó que quienes reciben su pago por cheque deben respetar estrictamente la fecha asignada y acudir únicamente a los puntos de pago autorizados, portando su cédula vigente.
Llamado a informarse por canales oficiales
Ante la alta expectativa que genera este desembolso, la Caja de Seguro Social reiteró su llamado a los beneficiarios y familiares a informarse únicamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de evitar confusiones, filas innecesarias o contratiempos.
La entidad recordó que cualquier cambio o actualización será comunicado oportunamente por sus plataformas institucionales.