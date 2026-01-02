Jubilados y pensionados esperan el anuncio del pago de intereses del CEPADEM

A pocos días de finalizar el mes de diciembre, jubilados y pensionados en Panamá continúan a la espera de que el Gobierno Nacional anuncie una fecha concreta para el pago de los intereses acumulados del CEPADEM, una deuda histórica que ha recobrado vigencia tras un reciente fallo judicial.

La expectativa aumentó luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara constitucional la Ley 727, decisión que respalda el derecho de miles de beneficiarios al cobro de los intereses del décimo tercer mes adeudado.

El fallo beneficia a quienes laboraron entre 1972 y 1983, así como a trabajadores activos con derecho adquirido y a los herederos de beneficiarios fallecidos. La normativa establece que cada persona debe recibir el monto total que le corresponde, descontando los pagos parciales realizados en años anteriores, hasta completar la suma histórica pendiente.

Pago de intereses CEPADEM a jubilados y pensionados debe ser cumplido

Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados TReporta

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció la obligación del Estado de cumplir con el fallo, aunque advirtió que el proceso debe realizarse de manera responsable.

"El Estado debe actuar de manera justa, pero considerando el impacto fiscal y la disponibilidad real de fondos", señaló el titular del MEF.

Las autoridades han reconocido que uno de los principales desafíos es identificar las fuentes de financiamiento necesarias para honrar el compromiso sin afectar la estabilidad de las finanzas públicas.

Informe del presidente Mulino

En este contexto, jubilados y pensionados mantienen la esperanza de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anuncie durante su próximo informe al país cuándo se realizará el pago de los intereses del CEPADEM.

Desde los gremios, la presión se intensifica. El líder del Movimiento de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Mundo, Guillermo Cortés, solicitó formalmente al mandatario la sanción y promulgación de la ley que permite la devolución de los intereses correspondientes al décimo tercer mes del periodo 1972–1983, subrayando que se trata de un derecho adquirido y largamente esperado.