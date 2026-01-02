MEDUCA: Rediseño curricular iniciará en 2026 y abarcará todos los niveles del sistema educativo

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció que a partir del año escolar 2026 se implementará el Rediseño Curricular en el sistema educativo oficial, un proceso que abarcará desde preescolar hasta duodécimo grado.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que esta transformación es el resultado de un trabajo sostenido durante los últimos años, con una fuerte inversión en la preparación del cuerpo docente.

“Este año se implementa el rediseño curricular. Hemos invertido en 2025, 10 mil horas en capacitación docente; eso tiene que echar raíces y tenemos que darle continuidad al proceso. La reválida empieza ya con el tema de la capacitación de quienes van a llevar adelante el proceso de reválida”, afirmó Molinar.

¿Qué incluye el rediseño curricular del MEDUCA?

image

De acuerdo con el MEDUCA, el nuevo currículo incorpora competencias clave acordes con las exigencias del mundo actual y del mercado laboral, entre ellas:

Habilidades socioemocionales

Emprendimiento

Fortalecimiento del pensamiento crítico

Aprendizajes aplicados a la vida real

El objetivo es ofrecer una educación más integral, pertinente y centrada en el desarrollo de los estudiantes, preparándolos para los retos académicos, sociales y profesionales del siglo XXI.

Balance de gestión educativa

El anuncio se realizó durante la presentación del informe “2025, un año de resultados”, un documento que recoge los principales avances de la gestión educativa, enfocados en la transformación del sistema, la calidad educativa, la equidad y el bienestar estudiantil a nivel nacional.

El MEDUCA reiteró que el Rediseño Curricular es una de las apuestas más importantes para mejorar la educación pública, y que su implementación será progresiva, acompañada de seguimiento y capacitación continua a docentes.