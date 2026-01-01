Clases de reválidas 2026 inician este lunes 5 de enero en todo el país.

Las clases de reválidas 2026 iniciarán este lunes 5 de enero en los centros educativos designados por el Ministerio de Educación (MEDUCA), donde se brindarán inducciones a los estudiantes que reprobaron hasta dos materias durante el año escolar 2025.
Calendario de reválidas 2026
- Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
- Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
- Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
- Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
- Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
- Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026
- Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.