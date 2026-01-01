Clases de reválidas 2026 inician este lunes 5 de enero en todo el país.

Las clases de reválidas 2026 iniciarán este lunes 5 de enero en los centros educativos designados por el Ministerio de Educación (MEDUCA), donde se brindarán inducciones a los estudiantes que reprobaron hasta dos materias durante el año escolar 2025.