1 de enero de 2026

Clases de reválidas 2026 inician este lunes 5 de enero en todo el país

Las clases de reválidas se desarrollarán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos, y los estudiantes deberán asistir en uniforme.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Las clases de reválidas 2026 iniciarán este lunes 5 de enero en los centros educativos designados por el Ministerio de Educación (MEDUCA), donde se brindarán inducciones a los estudiantes que reprobaron hasta dos materias durante el año escolar 2025.

Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos, y los estudiantes deberán asistir a los planteles asignados, cumpliendo con los reglamentos internos de cada centro educativo.

Calendario de reválidas 2026

  • Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.
  • Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.
  • Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.
  • Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.
  • Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.
  • Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026
  • Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.
