2 de enero de 2026: Presidente José Raúl Mulino rinde cuentas al país y Asamblea instala legislatura

Este viernes 2 de enero de 2026, la Asamblea Nacional dará inicio a la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias, un acto que coincidirá con la rendición de cuentas al país del presidente José Raúl Mulino , en un mensaje de apertura del año que permite a los panameños conocer las prioridades del Gobierno para los próximos doce meses.

2026: instalación legislativa y mensaje presidencial

La apertura del nuevo periodo legislativo representa el arranque formal de un año clave para la agenda política y social del país. En paralelo, el mensaje del Ejecutivo permitirá hacer un balance de lo ocurrido durante 2025 y plantear las prioridades que marcarán el rumbo de 2026, en medio de expectativas ciudadanas por soluciones concretas.

CONSEJO DE GABINETE - PRESIDENTE MULINO El mandatario se dirigirá al país y se espera que toque temas importantes. @Presidencia

Desafíos que enfrentó el Gobierno en 2025

Durante el año 2025, la administración del presidente José Raúl Mulino enfrentó una serie de retos sociales, económicos y políticos que marcaron su gestión. Uno de los primeros episodios del año fue el paro de docentes y gremios sociales en rechazo a la Ley 462, que Reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) lo que generó protestas que tuvieron un impacto en la economía y alteraron el calendario escolar, afectando el primer trimestre de clases.

En los meses siguientes, se registraron tensiones laborales en la empresa Chiquita Panamá, acompañadas de cierres de vías y manifestaciones en la provincia de Bocas del Toro. Estos hechos impactaron directamente a las comunidades vinculadas a la actividad bananera y obligaron a ajustes operativos. La empresa retomó operaciones en el país en septiembre de 2025, en medio de un proceso de reactivación.

A lo largo del año también surgieron controversias políticas y diplomáticas, entre ellas los cuestionados viajes de diputados a Taiwán y las tensiones entre Panamá y Estados Unidos relacionadas con el Canal de Panamá y su rol estratégico.

presidente Mulino.jpg La administración del presidente Mulino enfrentó una serie de retos en el 2025. Presidencia

En el ámbito institucional, el manejo de la descentralización fue objeto de debate tras denuncias del exdiputado Juan Diego Vásquez sobre el uso de fondos y la falta de controles en algunos municipios. Estos señalamientos generaron discusiones en la Asamblea Nacional y en la opinión pública, colocando la fiscalización en el centro de la agenda social.

Hacia el cierre de 2025, en el plano económico, se concretó el acuerdo sobre el aumento del salario mínimo, que entrará en vigor el viernes 16 de enero de 2026, una medida que generó reacciones divididas entre trabajadores y el sector empresarial.

Discurso del presidente este 2 de enero: Hora y dónde verlo

La transmisión del discurso de rendición de cuentas del Presidente José Raúl Mulino se transmitirá en vivo por Telemetro Reporta y Telemetro.com a partir de las 6:00 a.m. del viernes 2 de enero, permitiendo que la población tenga acceso directo al informe presidencial en tiempo real.