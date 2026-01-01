Convocatoria laboral de la CSS: conozca las vacantes y el proceso de postulación

La Caja de Seguro Social (CSS) abrió una nueva convocatoria para la contratación de 15 médicos especialistas en diversas áreas de la medicina, con el objetivo de fortalecer la atención especializada a nivel nacional.
La convocatoria está dirigida a especialistas interesados en laborar a tiempo completo o medio tiempo, principalmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.
La institución detalló que los interesados deben apersonarse en las oficinas de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, ubicadas en el cuarto piso del edificio 519 de la CSS, en Clayton, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y presentar los siguientes documentos:
- Diploma universitario
- Idoneidad emitida por el Consejo Técnico
- Hoja de vida