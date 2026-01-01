Convocatoria laboral de la CSS: conozca las vacantes y el proceso de postulación

La Caja de Seguro Social ( CSS ) abrió una nueva convocatoria para la contratación de 15 médicos especialistas en diversas áreas de la medicina, con el objetivo de fortalecer la atención especializada a nivel nacional.

Entre las especialidades requeridas se encuentran Oftalmología, Endocrinología, Neumología, Radiología y Radiología Intervencionista, Cardiología, Reumatología, Urología, Cirugía Vascular, Gastroenterología, Medicina Crítica, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Medicina Interna.

La convocatoria está dirigida a especialistas interesados en laborar a tiempo completo o medio tiempo, principalmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

La institución detalló que los interesados deben apersonarse en las oficinas de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, ubicadas en el cuarto piso del edificio 519 de la CSS, en Clayton, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y presentar los siguientes documentos:

Diploma universitario

Idoneidad emitida por el Consejo Técnico

Hoja de vida