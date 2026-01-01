Discurso del presidente Mulino este 2 de enero: hora, transmisión y dónde verlo en vivo

Este viernes 2 de enero de 2026, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ofrecerá su discurso a la nación desde la Asamblea Nacional, tras un año y medio de gestión, en un contexto marcado por desafíos económicos y manifestaciones sociales.
La transmisión de ambos eventos iniciará a partir de las 6:00 a.m., a través del portal Telemetro.com y canal de Telemetro.
Temas que podría abordar el presidente Mulino en su discurso
El mandatario podría referirse a la implementación de la nueva ley de la Caja de Seguro Social (CSS), la cual entró en vigor en marzo de 2025 y generó un amplio descontento social, dando lugar a manifestaciones masivas que se extendieron por más de un mes.
De igual forma, la ciudadanía podría conocer detalles sobre negociaciones de inversión, avances y resultados relacionados con la adhesión de Panamá al MERCOSUR, así como la postura del país ante conflictos regionales y globales.