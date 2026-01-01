Discurso del presidente Mulino este 2 de enero: hora, transmisión y dónde verlo en vivo

Discurso del presidente José Raúl Mulino para este 2 de enero de 2026.

Este viernes 2 de enero de 2026, el presidente de la República, José Raúl Mulino , ofrecerá su discurso a la nación desde la Asamblea Nacional, tras un año y medio de gestión, en un contexto marcado por desafíos económicos y manifestaciones sociales.

Asimismo, para esta fecha se espera la instalación de la segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, en la que se proyecta la discusión de diversos proyectos de ley. Entre ellos destaca la iniciativa de la Ley Antimafia, que será presentada por el Órgano Ejecutivo.

La transmisión de ambos eventos iniciará a partir de las 6:00 a.m., a través del portal Telemetro.com y canal de Telemetro.

Temas que podría abordar el presidente Mulino en su discurso

El mandatario podría referirse a la implementación de la nueva ley de la Caja de Seguro Social (CSS), la cual entró en vigor en marzo de 2025 y generó un amplio descontento social, dando lugar a manifestaciones masivas que se extendieron por más de un mes.

De igual forma, la ciudadanía podría conocer detalles sobre negociaciones de inversión, avances y resultados relacionados con la adhesión de Panamá al MERCOSUR, así como la postura del país ante conflictos regionales y globales.