Presidente Mulino anuncia intervención urgente de la Autoridad de Aseo en San Miguelito

Mulino indicó que el Gobierno Nacional dispondrá de fondos extraordinarios que serán descentralizados para la intervención en San Miguelito.

Ana Canto
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció una intervención urgente de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de atender la situación actual del servicio de recolección de desechos y prevenir una posible crisis sanitaria.

"San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una crisis sanitaria. Anuncio la urgente intervención de nuestra Autoridad de Aseo con el fin de dar respuesta a la población", aseguró el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2006127737497362917&partner=&hide_thread=false

Mulino indicó, además, que el Gobierno Nacional dispondrá de fondos extraordinarios que serán descentralizados, tal como se ha hecho y se continuará haciendo con otros municipios del país. Esta decisión surge tras la solicitud presentada por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien será el encargado de coordinar las acciones.

El presidente también destacó la gestión del diputado Luis Eduardo Camacho, señalando su interés en impulsar soluciones para el distrito.

Embed - Irma Hernández - Alcaldesa de San Miguelito on Instagram
View this post on Instagram

