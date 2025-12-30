Matan a joven de 25 años tras disparos contra su vivienda en Panamá Oeste

Una joven de 25 años fue asesinada la madrugada de este martes en el sector de La Noria, en Panamá Oeste, en un hecho violento que es investigado por las autoridades judiciales.

De acuerdo con informes preliminares, el ataque ocurrió mientras la víctima y su familia se encontraban durmiendo. El agresor habría realizado varios disparos desde el exterior, impactando a la joven a través de una ventana de la residencia. Tras recibir el impacto de bala, la mujer perdió la vida en el lugar, pese a los intentos de auxilio.

Una joven de 25 años de edad fue asesinada la madrugada de este martes en el sector de La Noria, en Panamá Oeste.



Según los informes preliminares, la víctima fue impactada por una bala, luego de que el atacante realizó disparos por una ventana de la vivienda, mientras la familia… pic.twitter.com/sR4lsxDRRA — Telemetro Reporta (@TReporta) December 30, 2025

Investigación en curso

Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras personal del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para recolectar evidencias, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han reportado personas aprehendidas por este hecho. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con información confidencial que permita esclarecer este homicidio.