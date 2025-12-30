Panamá Oeste Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 13:47

Matan a joven de 25 años tras disparos contra su vivienda en Panamá Oeste

Una joven de 25 años fue asesinada de un disparo dentro de su casa en el sector de La Noria, Panamá Oeste. El ataque ocurrió de madrugada.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una joven de 25 años fue asesinada la madrugada de este martes en el sector de La Noria, en Panamá Oeste, en un hecho violento que es investigado por las autoridades judiciales.

De acuerdo con informes preliminares, el ataque ocurrió mientras la víctima y su familia se encontraban durmiendo. El agresor habría realizado varios disparos desde el exterior, impactando a la joven a través de una ventana de la residencia. Tras recibir el impacto de bala, la mujer perdió la vida en el lugar, pese a los intentos de auxilio.

Investigación en curso

Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras personal del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para recolectar evidencias, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han reportado personas aprehendidas por este hecho. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a colaborar con información confidencial que permita esclarecer este homicidio.

