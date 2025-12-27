Colón Nacionales -  27 de diciembre de 2025 - 18:25

Un joven es asesinado a tiros frente a un local comercial en Colón

Las autoridades investigan el hecho, luego de que el joven recibiera varios impactos de bala en el rostro y la espalda.

Un joven es asesinado a tiros frente a un local comercial en Colón.

Un joven es asesinado a tiros frente a un local comercial en Colón.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Un joven de 27 años fue asesinado este sábado 27 de diciembre en los predios de un local comercial, mientras realizaba labores como repartidor de una empresa de suministro de gas.

Las autoridades investigan el hecho, luego de que la víctima recibiera varios impactos de bala en el rostro y la espalda. De acuerdo con las primeras indagaciones, los atacantes no sustrajeron ningún objeto.

Como resultado de las diligencias realizadas por la Policía Nacional, fueron aprehendidos dos menores de edad, presuntamente vinculados con este crimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2004978117820252370&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Colocan rocas para impedir acceso a playa de Vista Alegre, denuncia la Alcaldía

Mi Caja Digital: cómo recuperar la contraseña para descargar la ficha digital de enero

Detienen a mujer con orden de aprehensión por maltrato al menor

Recomendadas

Más Noticias