Un joven es asesinado a tiros frente a un local comercial en Colón. Policía Nacional

Por Ana Canto Un joven de 27 años fue asesinado este sábado 27 de diciembre en los predios de un local comercial, mientras realizaba labores como repartidor de una empresa de suministro de gas.

Las autoridades investigan el hecho, luego de que la víctima recibiera varios impactos de bala en el rostro y la espalda. De acuerdo con las primeras indagaciones, los atacantes no sustrajeron ningún objeto.

Como resultado de las diligencias realizadas por la Policía Nacional, fueron aprehendidos dos menores de edad, presuntamente vinculados con este crimen. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2004978117820252370&partner=&hide_thread=false #PlanFirmeza | El subcomisionado Carlos Asprilla, de la Zona de Policía de Colón, brinda detalles sobre la aprehensión de dos menores de edad, presuntamente vinculados a un hecho donde una persona pierde la vida. Las investigaciones continúan. #ControlYContenciónRectaFinal2025 pic.twitter.com/6rvIy4vmmZ — Policía Nacional (@policiadepanama) December 27, 2025