Actualización del RUC vence este 31 de diciembre: DGI advierte multas

La Dirección General de Ingresos (DGI) reiteró el llamado a personas naturales y jurídicas para que actualicen su información en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuyo plazo vence este miércoles 31 de diciembre de 2025.
Multas por no actualizar el RUC
De acuerdo con el Código de Procedimiento Tributario, el incumplimiento de esta obligación puede acarrear:
Multas entre B/.100 y B/.500, dependiendo del tipo de contribuyente y la falta cometida.
La DGI advirtió que mantener los datos actualizados es clave para evitar inconvenientes en trámites fiscales, notificaciones oficiales y procesos administrativos futuros.
DGI: ¿Cómo actualizar los datos del RUC en línea?
El trámite se realiza exclusivamente a través de la plataforma e-Tax 2.0, siguiendo estos pasos:
- Ingresar al portal e-Tax 2.0
- Iniciar sesión con RUC y contraseña
- Seleccionar la opción “Solicitud de actualización de RUC”
- Completar todos los campos del formulario
- Verificar la información y enviar la solicitud
La DGI evaluará los datos ingresados y podrá aplicar sanciones si detecta información incorrecta, incompleta o inconsistencias en el proceso.
Advertencia a los contribuyentes
La institución subrayó que presentar información falsa o incompleta equivale a no cumplir con la obligación, por lo que también puede derivar en multas.
Canales de atención de la DGI
Para consultas o asistencia técnica, la DGI mantiene habilitados los siguientes canales oficiales:
- Centro de Contacto: 524-1600
- WhatsApp: 6349-4402
- Redes sociales: @DGIpanama