Conozca a los ganadores del tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal de 2025.

Este martes 30 de diciembre se realizó el último sorteo de la Lotería Fiscal de 2025, beneficiando a 25 ganadores con premios de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00, durante una transmisión en vivo a través de YouTube desde Los Andes Mall, en el distrito de San Miguelito.
¿Cómo fue la dinámica del sorteo de la Lotería Fiscal?
La mecánica del sorteo consistió en la extracción al azar de 25 sobres, realizada por varios niños desde una piscina instalada en el centro comercial.
Posteriormente, los sobres fueron entregados al personal de facturación de la DGI, encargado de verificar que cada uno cumpliera con los datos requeridos: nombre, número de cédula, teléfono, correo electrónico y dirección del participante.
Una vez validadas las facturas y confirmada su autenticidad, los ganadores fueron contactados en vivo durante la transmisión del evento.
Distribución de premios de la Lotería Fiscal
- 5 premios de B/.10,000.00
- 10 premios de B/.5,000.00
- 10 premios de B/.1,000.00