Panamá Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 14:12

VIDEO| EN DIRECTO Sorteo de la Lotería Fiscal, conoce los nombres de los ganadores

Sigue EN DIRECTO el tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal del 30 de diciembre. Conoce aquí los nombres de los ganadores.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realiza este 30 de diciembre, a partir de la 1:00 p.m., el tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal, correspondiente al cierre del año.

Este sorteo marca el último juego del 2025, en el que cientos de contribuyentes participan con sus facturas fiscales, en una iniciativa que busca promover la cultura tributaria y premiar a quienes cumplen con la solicitud de comprobantes fiscales en sus compras.

Mira el último sorteo del año 2025 de la lotería fiscal

Embed - Loteria fiscal tercer sorteo

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal corresponde al periodo final del año y pone punto final a los juegos programados para el 30 de diciembre, generando gran expectativa entre los participantes que esperan conocer si resultaron favorecidos.

