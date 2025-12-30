Demolición del monumento chino: Consejo de Arraiján señala que decisión fue de la alcaldesa

La sesión del Consejo Municipal de Arraiján se desarrolló este martes 30 de diciembre de 2025 sin la presencia de la alcaldesa Stefany Peñalba, en medio de la controversia por la demolición del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas.

La presidenta del Consejo Municipal, Luz Denia Oliver, indicó que sostuvo una conversación con la alcaldesa, quien le manifestó que la decisión fue tomada bajo su responsabilidad y no del Consejo.

"El tema es netamente de ella como alcaldesa y de verdad que es potestad de ella, no nuestra el haber hecho esto, que ella asume las responsabilidades al respecto, que ella entiende nuestra posición y que ella lo hizo por seguridad de los turistas y de las personas que asisten a ese mirador", señaló Oliver.

La sesión del Consejo Municipal de Arraiján se desarrolló este martes sin la presencia de la alcaldesa Stefany Peñalba, tras la demolición del monumento chino.

La presidenta del Consejo Municipal, Luz Denia Oliver, indicó que hoy conversó con ella y le expresó "que el tema es…



La presidenta del Consejo Municipal, Luz Denia Oliver, indicó que hoy conversó con ella y le expresó "que el tema es… pic.twitter.com/SyxdQKhJbP — Telemetro Reporta (@TReporta) December 30, 2025

Por su parte, la representante del corregimiento de Arraiján, Noris Quintero, aseguró que no tenía conocimiento previo de la acción y cuestionó la forma en que se ejecutó la medida.

“No tenía conocimiento de las acciones de la señora alcaldesa (...) ella ha pasado por encima de toda la ley ante mi persona y ante muchos negocios que supuestamente, según ella, los está poniendo en orden”, dijo la representante del corregimiento al referirse a los desalojos de comercios en el distrito.

En tanto, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, confirmó que la entidad había recomendado realizar trabajos de reparación al monumento y no su demolición.