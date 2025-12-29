Panamá Nacionales -

La Policía no participó en operativo de demolición de monumento chino, reitera director

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reiteró que la entidad no formó parte del operativo y logística para la demolición del monumento chino en el mirador del Puente de las Américas, ejecutado por la Alcaldía de Arraiján. Hasta el momento han sido presentadas dos denuncias contra la alcaldesa, Stefany Peñalba, y uno de los denunciantes propuesto que los fondos de la reconstrucción salgan del bolsillo de la autoridad y no de la Descentralización.