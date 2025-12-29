Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 15:08

Monumento chino: Fiscalía de La Chorrera investiga a la Alcaldía de Arraiján

Representantes de la comunidad china han manifestado su rechazo a la demolición del monumento chino por la Alcaldía de Arraiján.

Monumento chino: Fiscalía de La Chorrera investiga a la Alcaldía de Arraiján.

Monumento chino: Fiscalía de La Chorrera investiga a la Alcaldía de Arraiján.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante la tarde de este lunes 29 de diciembre, personal de la Fiscalía de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, se presentó en la Alcaldía de Arraiján, para realizar diligencias de allanamiento, luego de que fuese interpuesta una denuncia penal en contra de la alcaldesa Stefany Peñalba, tras la demolición del monumento chino.

Durante la noche del sábado 27 de diciembre, personal municipal del distrito de Arraiján, en conjunto con unidades de la Policía Nacional, procedió a la demolición del monumento, el cual había sido construido para conmemorar los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Surgen reacciones por la demolición del monumento chino en el Puente de las Américas

Monumento chino: comunidad china chiricana exige disculpas públicas a la alcaldesa de Arraiján

Demolición del monumento chino activa diligencias de investigación por la PGN y la DIJ

Recomendadas

Más Noticias