Monumento chino: Fiscalía de La Chorrera investiga a la Alcaldía de Arraiján.

Durante la tarde de este lunes 29 de diciembre, personal de la Fiscalía de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, se presentó en la Alcaldía de Arraiján, para realizar diligencias de allanamiento, luego de que fuese interpuesta una denuncia penal en contra de la alcaldesa Stefany Peñalba, tras la demolición del monumento chino .

Durante la noche del sábado 27 de diciembre, personal municipal del distrito de Arraiján, en conjunto con unidades de la Policía Nacional, procedió a la demolición del monumento, el cual había sido construido para conmemorar los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá.

Representantes de la comunidad china han manifestado su rechazo a esta acción, quienes han afirmado que anteriormente habían participado en reuniones con el municipio para costear la remodelación del lugar.

Por su parte, luego del hecho, la alcaldía informó que se tiene contemplada la construcción de un nuevo mirador al pie del Puente de las Américas.