MiAmbiente libera jaguarundí rehabilitado y lo devuelve a su hábitat natural

Un jaguarundí que fue rescatado en 2024 y trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, ubicada dentro del Parque Nacional Camino de Cruces, fue devuelto a su hábitat natural, indicó el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ).

El felino ingresó con apenas dos meses de vida y fue sometido a un proceso integral de atención veterinaria, rehabilitación y preparación para su reintegración a la naturaleza.

“La liberación de este felino es un símbolo del impacto positivo que tiene la inversión en el cuidado de la fauna silvestre en Panamá, ya que cada caso exitoso de reinserción contribuye directamente a la salud de los ecosistemas y deja claro el interés del país en la conservación de su biodiversidad”, acotó el ministro.

Tras un año de seguimiento y evaluaciones médicas, el ejemplar recibió el alta definitiva, convirtiéndose en un ejemplo de que, con paciencia, cuidado y compromiso, es posible lograr la recuperación de especies silvestres y su retorno al ecosistema para cumplir su función ecológica.