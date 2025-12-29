IMA realizará megaferias de arroz este martes 30 de diciembre en todo el país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de megaferias de arroz este martes 30 de diciembre en distintos puntos del país, como parte de sus jornadas de comercialización. Las actividades se desarrollarán partir de las 7:00 a.m.
Venta de arroz del IMA por provincia
Colón
-
Comunidad de Arcoíris, frente a la Junta Comunal de Cristóbal.
Chiriquí
-
Predios de la Gobernación de Chiriquí.
Darién
-
Parque de la comunidad de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Panamá
-
Tienda del Pueblo Frigo – San Antonio, en Juan Díaz.
Panamá Oeste
- Auditorio de Capira, en Capira cabecera.
Panamá Este
- Agencia del IMA en el distrito de Chepo.
Coclé
- Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada.
- Parque 15 de enero, Antón cabecera.
- Cancha de fútbol de la pista El Playón, corregimiento Virgen del Carmen.
- Cancha de la barriada Guadalupe, Aguadulce cabecera.
Veraguas
- Predios de la agencia del IMA en Soná.
- Silos del IMA de La Barrera, en Santiago.
Los Santos
- A un costado de la iglesia (frente al Banco Nacional), en Macaracas.
- Plaza Praga, distrito de Las Tablas.
IMA: costo y qué necesitas
La activación de megaferias arroceras, con ventas simultáneas en varias provincias del país, forma parte de las jornadas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para facilitar el acceso a productos nacionales.
Las ferias se mantendrán abiertas hasta agotar existencias. El costo del arroz será de B/.6.25 por saco de 25 libras. La entidad recordó a los asistentes la importancia de llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.
El IMA reiteró el llamado a la ciudadanía a asistir de manera ordenada y a seguir las indicaciones del personal en cada punto de venta.