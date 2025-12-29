Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 17:05

Parque Summit prohibirá botellas plásticas y productos de foam desde enero de 2026

El Parque Summit busca fortalecer la conciencia ambiental entre los visitantes, promoviendo prácticas responsables.

Alcaldía de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El Jardín Botánico y Parque Summit informó que, a partir del 1 de enero de 2026, se sumará a la prohibición del ingreso, uso, venta o entrega gratuita de botellas plásticas desechables y productos de poliestireno (foam), como vasos, platos y cubiertos, dentro de sus instalaciones.

La medida se adopta en cumplimiento de la Resolución DM-0496-2025, emitida por el Ministerio de Ambiente el 30 de octubre de 2025, y debido a que el parque se encuentra dentro del Parque Nacional Soberanía y la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, ambas áreas protegidas.

"Esta condición conlleva la responsabilidad de aplicar las normativas ambientales vigentes, siempre con el objetivo de preservar nuestros ecosistemas y garantizar su disfrute para las futuras generaciones", indicó.

Con esta iniciativa, el Jardín Botánico y Parque Recreativo Summit busca fortalecer la conciencia ambiental entre los visitantes, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la reducción de residuos y al cuidado de la biodiversidad.

