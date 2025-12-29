Parque Summit prohibirá botellas plásticas y productos de foam desde enero de 2026.

El Jardín Botánico y Parque Summit informó que, a partir del 1 de enero de 2026, se sumará a la prohibición del ingreso, uso, venta o entrega gratuita de botellas plásticas desechables y productos de poliestireno (foam), como vasos, platos y cubiertos, dentro de sus instalaciones.

La medida se adopta en cumplimiento de la Resolución DM-0496-2025, emitida por el Ministerio de Ambiente el 30 de octubre de 2025, y debido a que el parque se encuentra dentro del Parque Nacional Soberanía y la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, ambas áreas protegidas.

"Esta condición conlleva la responsabilidad de aplicar las normativas ambientales vigentes, siempre con el objetivo de preservar nuestros ecosistemas y garantizar su disfrute para las futuras generaciones", indicó.

Con esta iniciativa, el Jardín Botánico y Parque Recreativo Summit busca fortalecer la conciencia ambiental entre los visitantes, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la reducción de residuos y al cuidado de la biodiversidad.