Parque Summit prohibirá botellas plásticas y productos de foam desde enero de 2026.

El Jardín Botánico y Parque Summit informó que, a partir del 1 de enero de 2026, se sumará a la prohibición del ingreso, uso, venta o entrega gratuita de botellas plásticas desechables y productos de poliestireno (foam), como vasos, platos y cubiertos, dentro de sus instalaciones.
"Esta condición conlleva la responsabilidad de aplicar las normativas ambientales vigentes, siempre con el objetivo de preservar nuestros ecosistemas y garantizar su disfrute para las futuras generaciones", indicó.
Con esta iniciativa, el Jardín Botánico y Parque Recreativo Summit busca fortalecer la conciencia ambiental entre los visitantes, promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la reducción de residuos y al cuidado de la biodiversidad.