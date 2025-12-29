Policía Nacional niega participación en demolición del monumento chino en Arraiján

El director de la Policía Nacional , Jaime Fernández, reiteró que la institución no tuvo ninguna participación operativa ni logística en las acciones ejecutadas por la Alcaldía de Arraiján la noche del sábado 27 de diciembre, cuando fue demolido un monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas.

“Nosotros como Policía Nacional estuvimos cerca, nada más para llevar un control. No participamos del operativo, incluso no fuimos informados del operativo”, expresó el director este lunes, agregando que “se crea una confusión cada vez que vemos policías municipales, en donde tienen uniformes muy similares a algunas de las divisiones de la Policía, por lo cual para nosotros fue muy importante aclarar que la Policía Nacional no tuvo que ver con esa situación”.

Durante la noche del sábado 27 de diciembre, personal municipal del distrito de Arraiján procedió a la demolición del monumento, el cual había sido construido para conmemorar los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá.