28 de diciembre de 2025

Policía Nacional se deslinda de demolición del monumento Chino cerca del Puente de Las Américas

La Policía Nacional aclaró que no participó en la demolición del Mirador Chino en Arraiján, y señaló que la acción fue responsabilidad municipal.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional aclaró este martes que no tuvo participación alguna, ni operativa ni logística, en la demolición de las estructuras ubicadas en el Mirador Chino, en las cercanías del Puente de Las Américas.

A través de un comunicado oficial, la institución precisó que las acciones ejecutadas en ese punto fueron responsabilidad exclusiva de agentes de la seguridad municipal del distrito de Arraiján, quienes actuaron bajo la jurisdicción y órdenes de su respectiva administración municipal.

Según la Policía Nacional, dichas actuaciones se realizaron en cumplimiento de disposiciones de carácter local, ajenas por completo a la cadena de mando y competencias de la institución policial a nivel nacional.

Policía Nacional asegura que acciones de uniformados no fueron asignadas

“El accionar registrado no corresponde a funciones asignadas a la Policía Nacional”, subraya el comunicado, en medio de la controversia generada por la demolición de las estructuras en este sitio emblemático.

La entidad reiteró además su compromiso con el servicio a la comunidad, así como con su misión de salvaguardar el orden público y la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, actuando siempre dentro del marco de la ley y el respeto a la propiedad.

La demolición del Mirador Chino ha provocado reacciones en redes sociales y en distintos sectores, incluyendo representantes comunitarios y autoridades locales, que han solicitado explicaciones sobre las decisiones tomadas en el área.

