CSS aclara que investigación penal contra directivo no afecta a la institución

La Caja de Seguro Social (CSS) informó al país que, ante la existencia de un proceso penal en el que se señala a un miembro de su actual Junta Directiva, se trata de una investigación por presunto peculado agravado, la cual no es en perjuicio de la institución.
Asimismo, la institución subrayó que el caso no representa los valores ni los principios que rigen a la Caja de Seguro Social como entidad responsable de la seguridad social del país.
Compromiso de la CSS con la legalidad y la estabilidad institucional
La CSS reiteró su compromiso de actuar conforme al marco legal vigente, respetando los procesos judiciales en curso, y aseguró que continuará preservando la estabilidad institucional.
La entidad enfatizó que sus operaciones, programas y decisiones administrativas continúan desarrollándose con normalidad, sin afectación alguna derivada de este proceso judicial.