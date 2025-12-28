Panamá Nacionales -  28 de diciembre de 2025 - 10:21

Jardín Botánico Summit abrirá el 1 de enero de 2026, reitera la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá confirmó que el Jardín Botánico Summit abrirá el 1 de enero de 2026. Conoce el horario especial del 31 de diciembre.

Jardín botánico SUMMIT 

Jardín botánico SUMMIT 

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá reiteró que el Jardín Botánico Summit estará abierto al público el 1 de enero de 2026, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una opción para disfrutar el día de asueto en un entorno natural y familiar.

La entidad informó además que el 31 de diciembre el parque tendrá un horario especial, como parte de la planificación por las festividades de fin de año.

Horarios especiales por fin de año según la Alcaldía de Panamá

  • Martes 31 de diciembre:

De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Miércoles 1 de enero de 2026:

Abierto al público en su horario regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2005249873558356312&partner=&hide_thread=false

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a planificar su visita con anticipación y a cumplir con las normas del parque, para garantizar una experiencia segura y agradable para todos los visitantes.

El Jardín Botánico Summit es uno de los espacios naturales más visitados de la ciudad y representa una alternativa para el esparcimiento, el contacto con la naturaleza y la educación ambiental, especialmente durante los días libres.

En esta nota:
Seguir leyendo

Gobierno aclara: Monumento chino será restaurado en el mismo lugar tras ser demolido

Mayer Mizrachi propone nuevo monumento a la comunidad china tras demolición en el Puente de las Américas

Jubilados y pensionados: fechas oficiales del primer pago 2025 en enero

Recomendadas

Más Noticias