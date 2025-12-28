Jardín Botánico Summit abrirá el 1 de enero de 2026, reitera la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá reiteró que el Jardín Botánico Summit estará abierto al público el 1 de enero de 2026, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una opción para disfrutar el día de asueto en un entorno natural y familiar.
Horarios especiales por fin de año según la Alcaldía de Panamá
- Martes 31 de diciembre:
De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Miércoles 1 de enero de 2026:
Abierto al público en su horario regular.
La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a planificar su visita con anticipación y a cumplir con las normas del parque, para garantizar una experiencia segura y agradable para todos los visitantes.
El Jardín Botánico Summit es uno de los espacios naturales más visitados de la ciudad y representa una alternativa para el esparcimiento, el contacto con la naturaleza y la educación ambiental, especialmente durante los días libres.