INADEH: inscripciones para más de 8 mil cursos inician el 5 de enero

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció que el proceso de preinscripción iniciará el próximo 5 de enero, mientras que las clases comenzarán a partir del 12 de enero.

A los más de 8,500 cursos y programas de formación, distribuidos en 28 áreas clave, podrán inscribirse jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades, tanto panameños como extranjeros que cuenten con cédula E o N.

Entre los nuevos cursos y programas anunciados para el próximo año se encuentran: Recepción de Productos de Carga y Unidades, Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria, Asistente de Soporte Técnico en Redes Informáticas, Coordinador de Eventos, Asistente Logístico, Guía General de Turismo, Recepcionista, y Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware.

Estas ofertas amplían las oportunidades de capacitación en sectores estratégicos como servicios, tecnología, logística y turismo.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH? Guía paso a paso

Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.

y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'. Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.

Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.

Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.