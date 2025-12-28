Gobierno aclara: Monumento chino será restaurado en el mismo lugar tras ser demolido

El Gobierno Nacional manifestó que no comparte la destrucción del monumento chino ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, al considerar que se trata de un elemento cultural ancestral que representa a una comunidad con 171 años de presencia en Panamá.

En un pronunciamiento oficial, el Ejecutivo también cuestionó el procedimiento utilizado para la demolición, al señalar que se realizó en horas nocturnas, sin diálogo previo, sin aviso y sin comunicación con los sectores involucrados, ni con el propio Gobierno Nacional.

"De hecho, no hubo ninguna comunicación ni coordinación con el Gobierno en este sentido", subraya el comunicado.

Monumento chino: Derechos culturales son derechos humanos

Panamá es diversidad, historia y respeto.

No compartimos acciones realizadas sin diálogo ni consenso.

Preservar el patrimonio cultural es preservar lo que nos une.



No compartimos acciones realizadas sin diálogo ni consenso.



Preservar el patrimonio cultural es preservar lo que nos une. #ConPasoFirme pic.twitter.com/KiAEZptWzu — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) December 28, 2025

El Gobierno reiteró su compromiso con la preservación de los derechos culturales, los cuales —recordó— forman parte de los derechos humanos, y advirtió que este tipo de acciones afectan directamente el patrimonio y la convivencia multicultural del país.

En ese contexto, se informó que se ordenó la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura.

“Adelantaremos las gestiones necesarias para la reconstrucción del monumento, como muestra de respeto a la comunidad a la que representa”, indicó el Ejecutivo.

Llamado a la Alcaldía de Arraiján

El Gobierno instó a la Alcaldía de Arraiján a escuchar a todas las comunidades y a priorizar la preservación del patrimonio cultural y los derechos culturales, en lugar de proceder con acciones que conlleven su destrucción.

“El monumento representa la diversidad que engrandece a nuestra patria”, concluye el pronunciamiento oficial.

La postura del Gobierno se suma a las reacciones políticas, diplomáticas y sociales que ha generado la demolición del monumento, intensificando el debate nacional sobre la protección del patrimonio cultural y el respeto a las comunidades históricas del país.