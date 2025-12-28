Gobierno aclara: Monumento chino será restaurado en el mismo lugar tras ser demolido

El Gobierno Nacional manifestó que no comparte la destrucción del monumento chino ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, al considerar que se trata de un elemento cultural ancestral que representa a una comunidad con 171 años de presencia en Panamá.
Monumento chino: Derechos culturales son derechos humanos
El Gobierno reiteró su compromiso con la preservación de los derechos culturales, los cuales —recordó— forman parte de los derechos humanos, y advirtió que este tipo de acciones afectan directamente el patrimonio y la convivencia multicultural del país.
En ese contexto, se informó que se ordenó la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura.
“Adelantaremos las gestiones necesarias para la reconstrucción del monumento, como muestra de respeto a la comunidad a la que representa”, indicó el Ejecutivo.
Llamado a la Alcaldía de Arraiján
El Gobierno instó a la Alcaldía de Arraiján a escuchar a todas las comunidades y a priorizar la preservación del patrimonio cultural y los derechos culturales, en lugar de proceder con acciones que conlleven su destrucción.
“El monumento representa la diversidad que engrandece a nuestra patria”, concluye el pronunciamiento oficial.
La postura del Gobierno se suma a las reacciones políticas, diplomáticas y sociales que ha generado la demolición del monumento, intensificando el debate nacional sobre la protección del patrimonio cultural y el respeto a las comunidades históricas del país.