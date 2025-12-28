Monumento chino: Stefany Peñalba asume responsabilidad en acciones sobre la demolición

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba , asumió la responsabilidad de las acciones realizadas en el Mirador del Puente de las Américas, tras la polémica generada por la demolición del monumento chino ubicado en el sitio.

Peñalba aseguró que “todo se hizo con la legalidad debida” y que la decisión fue autónoma y técnica, sin atender a presiones políticas.

“Fue una decisión autónoma y técnica que no atiende a ninguna presión política y dista mucho de ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá”, sostuvo la alcaldesa.

Monumento chino: Renovación del mirador y promoción turística

La jefa del gobierno local indicó que la Alcaldía de Arraiján se hará cargo de la renovación integral del Mirador del Puente de las Américas, con el objetivo de fortalecer la promoción turística panameña y multicultural del distrito.

Según explicó, el proyecto busca convertir el mirador en un espacio seguro, moderno y representativo de la diversidad cultural del país, en medio del debate nacional que ha surgido sobre la preservación del patrimonio cultural y el diálogo con las comunidades.

Las declaraciones de Peñalba se suman a las reacciones del Ejecutivo, autoridades culturales y representantes diplomáticos, mientras continúan las discusiones sobre el futuro del monumento y la gestión del patrimonio en espacios públicos.