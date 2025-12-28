Panamá Nacionales -

Asociación China de Panamá pide una investigación y reconstrucción de monumento

La Asociación China de Panamá solicitó una investigación sobre la forma en que se procedió para demoler el monumento que se encontraba en el mirador del Puente de Las Américas, y pidió su reconstrucción en el mismo sitio. Esteban Cheung, vocero de la asociación, explicó que desde el mes de marzo se envió una solicitud para darle mantenimiento a la estructura, pero no se recibió respuesta de la Alcaldía de Arraiján, sino hasta anoche, mediante una acción que consideró arbitraria y faltando al debido proceso.