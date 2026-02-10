Gobierno niega uso de fondos de cooperación china tras señalamientos de Varela

La administración del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió este lunes al expresidente Juan Carlos Varela, luego de cuestionamientos realizados en redes sociales sobre el supuesto uso de fondos de cooperación provenientes de la República Popular China.
Cancillería rechaza señalamientos
La Cancillería panameña indicó que “el actual Gobierno no ha recibido un solo dólar, ni en concepto de contribución, financiamiento o préstamo, por parte de la República Popular China”.
Además, la entidad destacó que el único convenio de cooperación técnica y económica firmado entre ambos países fue suscrito durante la administración del expresidente Varela.
El pronunciamiento surge luego de declaraciones del exmandatario, quien durante el fin de semana utilizó su cuenta en la red social X para negar que su gobierno haya recibido fondos chinos a cambio de romper relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017.
Varela defiende decisión diplomática
Varela aseguró que seis meses después del establecimiento de relaciones entre Panamá y China, el presidente Xi Jinping ofreció de manera unilateral el acceso a fondos de cooperación.
Según el exgobernante, su administración no solicitó esos recursos y explicó que la decisión buscaba preservar la neutralidad diplomática del país.
El expresidente también reveló que el pasado 3 de febrero envió un cuestionario a la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, solicitando información sobre los aportes realizados por el país asiático y su distribución en distintas administraciones.
Embajada de China responde
La Embajada de China en Panamá también reaccionó a las declaraciones, indicando que la cooperación brindada al país ha sido realizada a solicitud de la parte panameña y sin condicionamientos políticos.
Entre las ayudas mencionadas destacan:
- Donación de materiales médicos durante emergencias sanitarias
- Clínicas móviles
- Equipos deportivos
- Apoyo mediante asistencia no reembolsable para el estudio de factibilidad del ferrocarril Panamá-David
La sede diplomática aseguró que estas colaboraciones “no están sujetas a condición política alguna, ni buscan beneficios políticos privados”.