Mayer Mizrachi propone nuevo monumento a la comunidad china tras demolición en el Puente de las Américas

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, reaccionó a la demolición del monumento chino en el Puente de las Américas y planteó la posibilidad de construir un nuevo monumento en la ciudad capital, como un reconocimiento a la comunidad china y su aporte histórico al país.
Mizrachi aclaró que la iniciativa no reemplaza el daño causado con la demolición del monumento en Arraiján, pero destacó que busca reafirmar el carácter multicultural del país.
“Panamá es fortalecido y propulsado por su crisol de razas”, añadió, subrayando la importancia de preservar y visibilizar los aportes de las comunidades que forman parte de la identidad nacional.
Presidente Mulino coordina posible reconstrucciónde monumento vía Patrimonio Histórico
Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que está coordinando con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, para evaluar la posibilidad de reconstruir el monumento chino a través de la figura de Patrimonio Histórico.
No obstante, Mulino fue enfático en que esta gestión no exime de responsabilidades legales a las autoridades involucradas en la demolición.
“Esto no deja de lado la responsabilidad legal de la alcaldesa”, recalcó.
Las declaraciones del alcalde capitalino y del presidente se suman a una serie de reacciones políticas y diplomáticas que han surgido tras la demolición del monumento, un hecho que ha generado debate nacional sobre la preservación del patrimonio cultural, el respeto a comunidades tradicionales y las competencias de los gobiernos locales.