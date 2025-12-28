Mayer Mizrachi propone nuevo monumento a la comunidad china tras demolición en el Puente de las Américas

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, reaccionó a la demolición del monumento chino en el Puente de las Américas y planteó la posibilidad de construir un nuevo monumento en la ciudad capital, como un reconocimiento a la comunidad china y su aporte histórico al país.

"Quiero proponerle a la comunidad china de Panamá hacer un nuevo monumento en la ciudad capital que reconozca su cultura e impacto al desarrollo de Panamá, no solo de los últimos 170 años, sino de los próximos 170 también", expresó el alcalde.

Mizrachi aclaró que la iniciativa no reemplaza el daño causado con la demolición del monumento en Arraiján, pero destacó que busca reafirmar el carácter multicultural del país.

“Panamá es fortalecido y propulsado por su crisol de razas”, añadió, subrayando la importancia de preservar y visibilizar los aportes de las comunidades que forman parte de la identidad nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2005307866748498175&partner=&hide_thread=false Quiero proponerle a la comunidad China de Panama hacer un nuevo monumento en la ciudad capital que reconozca su cultura e impacto al desarrollo de Panama no solo de los últimos 170 años sino los próximos 170 también. No reemplaza el daño hecho, pero recalca que panama es… — Mayer Mizrachi (@Mayer) December 28, 2025

Presidente Mulino coordina posible reconstrucciónde monumento vía Patrimonio Histórico

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que está coordinando con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, para evaluar la posibilidad de reconstruir el monumento chino a través de la figura de Patrimonio Histórico.

"Estoy coordinando con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, para ver la posibilidad de reconstruir el monumento chino vía Patrimonio Histórico", señaló el mandatario.

No obstante, Mulino fue enfático en que esta gestión no exime de responsabilidades legales a las autoridades involucradas en la demolición.

“Esto no deja de lado la responsabilidad legal de la alcaldesa”, recalcó.

Las declaraciones del alcalde capitalino y del presidente se suman a una serie de reacciones políticas y diplomáticas que han surgido tras la demolición del monumento, un hecho que ha generado debate nacional sobre la preservación del patrimonio cultural, el respeto a comunidades tradicionales y las competencias de los gobiernos locales.