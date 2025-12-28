Alcaldía de Panamá cierra el Mercado de Mariscos y el Mercado de San Felipe Neri este lunes

El Mercado San Felipe Neri y el Mercado de Mariscos permanecerán cerrados el lunes 5 de enero de 2025, debido a labores de limpieza profunda, informó la Alcaldía de Panamá .

De acuerdo con el municipio, la medida forma parte de los trabajos periódicos de mantenimiento que se realizan en ambos centros de abasto, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de higiene y salubridad para comerciantes y consumidores.

Alcaldía de Panamá anuncia día de reapertura

Las autoridades confirmaron que ambos mercados reabrirán el martes 6 de enero, retomando sus horarios regulares de atención.

Mercado San Felipe Neri: De 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mercado de Mariscos: Clientes mayoristas: de 2:00 a.m. a 10:00 a.m. Atención a minoristas: de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. Área de restaurantes: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.



La Alcaldía de Panamá recomendó a los ciudadanos tomar las previsiones necesarias y planificar con anticipación sus compras, especialmente quienes acostumbran abastecerse en estos mercados tradicionales del país.