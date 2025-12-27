Arroz del IMA el lunes 29 de diciembre: costo de 5 lbs y dónde comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta donde se comercializará arroz a un precio de B/.1.25 el paquete de 5 libras, este lunes 29 de diciembre, a partir de las 8:00 a.m.
- Tienda del Pueblo en los Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.
Bocas del Toro
- Sede del IMA en el corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola.
Herrera
- Parque San Sebastián, en el distrito de Ocú.
Panamá Este
- Casa comunal de Tortí, en el distrito de Chepo.
Coclé
- Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.
Darién
- Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, al lado de la Aeronaval, Metetí.