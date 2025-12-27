Panamá Nacionales -  27 de diciembre de 2025 - 11:29

Arroz del IMA el lunes 29 de diciembre: costo de 5 lbs y dónde comprar

El IMA anunció los puntos de venta donde se comercializará arroz este lunes 29 de diciembre de 2025.

Agroferias del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta donde se comercializará arroz a un precio de B/.1.25 el paquete de 5 libras, este lunes 29 de diciembre, a partir de las 8:00 a.m.

Megaferias arroceras del IMA

Lunes 29 de diciembre

Panamá

  • Tienda del Pueblo en los Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

Bocas del Toro

  • Sede del IMA en el corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola.

Herrera

  • Parque San Sebastián, en el distrito de Ocú.

Panamá Este

  • Casa comunal de Tortí, en el distrito de Chepo.

Coclé

  • Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.

Darién

  • Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, al lado de la Aeronaval, Metetí.
