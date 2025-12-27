Incendio en árbol de Navidad deja personas afectadas por inhalación de humo en Obarrio.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos atendieron, en la tarde de este viernes 26 de diciembre, una emergencia por un conato de incendio de un árbol de Navidad en el cuarto piso del PH Fiesta, ubicado en calle 56, Obarrio.

Durante el incidente, varias personas resultaron afectadas por inhalación de humo, mientras que las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.

Entre las acciones realizadas por las unidades de emergencia se incluyó la evacuación preventiva de los residentes del edificio, habitado en su mayoría por adultos mayores. En cuanto a la propagación del fuego, se informó que los propios moradores lograron sofocar el incendio con extintores de polvo químico antes de la llegada de los bomberos.

Las autoridades exhortan a la población a evitar colocar conexiones eléctricas y extensiones cerca de árboles de Navidad, tanto naturales como artificiales, a fin de prevenir este tipo de incidentes.