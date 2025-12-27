Veracruz Nacionales -  27 de diciembre de 2025 - 15:44

Detienen a mujer con orden de aprehensión por maltrato al menor

La Policía informó que, al verificar sus datos en el Sistema de Verificación Ciudadana, la mujer mantenía un oficio vigente de aprehensión.

Detienen a mujer con orden de aprehensión por maltrato al menor.

Detienen a mujer con orden de aprehensión por maltrato al menor.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una mujer de 40 años, requerida por el delito de maltrato al menor, fue aprehendida por unidades de la Policía Nacional en un punto de control ubicado en el sector de Puente Venado, en el corregimiento de Veracruz.

La Policía informó que, al verificar sus datos en el Sistema de Verificación Ciudadana, la mujer mantenía un oficio vigente de aprehensión, emitido por la Fiscalía Adjunta de la Primera Subregional de Panamá Oeste, con sede en Arraiján, fechado el 9 de octubre de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2004996052747715004&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

INADEH: inscripciones para más de 8 mil cursos inician el 5 de enero

Colocan rocas para impedir acceso a playa de Vista Alegre, denuncia la Alcaldía

Mi Caja Digital: cómo recuperar la contraseña para descargar la ficha digital de enero

Recomendadas

Más Noticias