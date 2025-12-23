Panamá Nacionales -  23 de diciembre de 2025 - 11:04

Alcaldía de Panamá recuerda permisos obligatorios para eventos en espacios públicos

La Alcaldía de Panamá reiteró que los eventos en espacios públicos requieren permiso previo. Conoce cómo solicitarlo y los requisitos.

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá recordó a la ciudadanía que toda persona u organización que esté planificando eventos o actividades temporales en espacios públicos debe solicitar el permiso correspondiente, como parte de las medidas para garantizar el orden, control y seguridad en las comunidades.

De acuerdo con la entidad municipal, los interesados deben descargar y completar un formulario, el cual varía según el tipo de evento que se desee realizar, ya sea cultural, deportivo, recreativo, comercial u otro de carácter temporal.

Este trámite es obligatorio y busca regular el uso de los espacios públicos, prevenir situaciones de riesgo y asegurar que las actividades se desarrollen de manera organizada, respetando la convivencia ciudadana.

¿Cómo solicitar el permiso para eventos públicos en la Alcaldía de Panamá?

La Alcaldía indicó que para elevar la solicitud, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de trámites y permisos, donde encontrarán los formularios y requisitos necesarios según el evento.

Una vez presentada la documentación, la solicitud será evaluada por las instancias correspondientes antes de otorgar la autorización.

La institución reiteró la importancia de realizar el trámite con anticipación, especialmente en fechas de alta actividad comunitaria, para evitar sanciones o la suspensión de eventos no autorizados.

