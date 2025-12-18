Alcaldía de Panamá anuncia horarios especiales del Jardín Botánico SUMMIT

La Alcaldía de Panamá informó los horarios especiales de atención del Jardín Botánico Summit con motivo de las festividades de fin de año, para que los visitantes puedan planificar sus recorridos y disfrutar de este espacio natural.
De acuerdo con el anuncio oficial, el sábado 20 de diciembre el parque abrirá en su horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Mientras tanto, los jueves 24 y 31 de diciembre atenderá en horario especial de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Con motivo de la Navidad, el 25 de diciembre el Jardín Botánico Summit permanecerá cerrado.
No obstante, el 1 de enero de 2026 reabrirá al público en su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ofreciendo a los visitantes la oportunidad de iniciar el año en un entorno natural, realizar senderismo y conocer las especies que habitan en el parque.
Alcaldía de Panamá establece normas para los visitantes
La administración recordó a los usuarios la importancia de respetar las señalizaciones, depositar la basura en los contenedores de reciclaje y evitar el ruido excesivo dentro del parque.
Para no alterar a la fauna, se solicita:
- No usar flash fotográfico
- No alimentar, tocar o gritar a los animales
- No llevar mascotas
- No liberar especies dentro del parque
- No colectar frutos, semillas o plantas
Tarifas de entrada
- Panameños y residentes: B/.2.00
- Extranjeros: B/.5.00
- Jubilados y estudiantes (con uniforme o carné): B/.1.00
- Niños menores de 5 años y personas con discapacidad: entrada gratuita
La Alcaldía de Panamá exhortó a la ciudadanía a cumplir las normas para garantizar una experiencia segura y proteger la biodiversidad del Parque Municipal Summit.