Alcaldía de Panamá anuncia horarios especiales del Jardín Botánico SUMMIT

La Alcaldía de Panamá informó los horarios especiales de atención del Jardín Botánico Summit con motivo de las festividades de fin de año, para que los visitantes puedan planificar sus recorridos y disfrutar de este espacio natural.

De acuerdo con el anuncio oficial, el sábado 20 de diciembre el parque abrirá en su horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Mientras tanto, los jueves 24 y 31 de diciembre atenderá en horario especial de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Con motivo de la Navidad, el 25 de diciembre el Jardín Botánico Summit permanecerá cerrado.

No obstante, el 1 de enero de 2026 reabrirá al público en su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., ofreciendo a los visitantes la oportunidad de iniciar el año en un entorno natural, realizar senderismo y conocer las especies que habitan en el parque.

Alcaldía de Panamá establece normas para los visitantes

La Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) compartió los horarios especiales del Jardín Botánico Summit durante fin de año.



El sábado 20 de diciembre abrirá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; los jueves 24 y 31 de diciembre abrirá en horario especial de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y cerrará el… — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

La administración recordó a los usuarios la importancia de respetar las señalizaciones, depositar la basura en los contenedores de reciclaje y evitar el ruido excesivo dentro del parque.

Para no alterar a la fauna, se solicita:

No usar flash fotográfico

No alimentar, tocar o gritar a los animales

a los animales No llevar mascotas

No liberar especies dentro del parque

No colectar frutos, semillas o plantas

Tarifas de entrada

Panameños y residentes: B/.2.00

B/.2.00 Extranjeros: B/.5.00

B/.5.00 Jubilados y estudiantes (con uniforme o carné): B/.1.00

(con uniforme o carné): B/.1.00 Niños menores de 5 años y personas con discapacidad: entrada gratuita

La Alcaldía de Panamá exhortó a la ciudadanía a cumplir las normas para garantizar una experiencia segura y proteger la biodiversidad del Parque Municipal Summit.