Alcaldía de Panamá ajusta horarios de Mercados San Felipe Neri, Pueblo Nuevo y de Alcalde Díaz

La Alcaldía de Panamá informó que varios mercados municipales operarán con horarios extendidos con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de brindar a la ciudadanía mayor tiempo para adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles.

De acuerdo con el anuncio oficial, el Mercado San Felipe Neri y el Mercado de Pueblo Nuevo atenderán en horario especial de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 6:00 p.m., y los fines de semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En tanto, el Mercado de Alcalde Díaz ofrecerá un horario especial desde este lunes hasta el sábado 20 de diciembre, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que el domingo abrirá de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Además, los días 24 y 31 de diciembre atenderá de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cierres por Navidad y Año Nuevo

La Alcaldía destacó que, con motivo de las festividades, los mercados cerrarán los jueves 25 de diciembre y 1 de enero, reanudando operaciones el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero de 2026, respectivamente. No obstante, se informó que el Mercado de Mariscos sí abrirá el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, manteniendo su horario regular.

Horarios regulares de los mercados según la Alcaldía de Panamá

Mercado San Felipe Neri: lunes a domingo, de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mercado de Pueblo Nuevo:

lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

sábados y domingos: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mercado de Alcalde Díaz: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Alcaldía subrayó que estas extensiones de horario buscan facilitar las compras de temporada y garantizar el acceso a productos frescos y de calidad, especialmente durante las celebraciones de fin de año.