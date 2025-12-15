Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 13:43

¿Cómo hacer jamón en olla? Receta fácil y tradicional para Navidad

Aprende cómo hacer jamón en olla paso a paso, una receta navideña fácil, jugosa y llena de sabor, ideal para compartir en familia.

Cómo hacer jamón en olla

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Preparar jamón en olla en casa es más fácil de lo que parece y se ha convertido en una de las recetas más buscadas durante la temporada navideña en Panamá. La especialista en cocina Aimme Guerrero de Ruíz, comparte el paso a paso para lograr un jamón jugoso, aromático y lleno de sabor, sin necesidad de horno.

Ingredientes básicos

  • Jamón picnic o jamón ahumado
  • Clavos de olor (al gusto)
  • Canela en rama
  • Azúcar
  • Rodajas de piña
  • Cerezas
  • Palillos de dientes

Preparación de jamón en olla: paso a paso

  • Sancochar el jamón

Coloca el jamón en una olla grande con agua caliente. Agrega clavos de olor, canela y azúcar. Déjalo hervir entre 10 y 15 minutos para que absorba los aromas.

  • Retirar el cuero

Pasado el tiempo, retira el jamón del agua y quita el cuero con cuidado. Esto evitará que los clavos de olor queden enterrados y permitirá que el sabor se distribuya mejor.

  • Preparar el glaseado
jamón-shutterstock.jpg

Haz cortes en forma de cuadros sobre la superficie del jamón. Coloca rodajas de piña y cerezas al gusto, fijándolas con palillos de dientes para que no se muevan durante la cocción.

  • Cocción final en olla

Vuelve a colocar el jamón en la olla, sin el agua inicial, y cocina a fuego lento durante aproximadamente 1 hora, permitiendo que se glasee y se impregne de los sabores.

  • Servir y disfrutar

Una vez listo, retira del fuego, corta en rebanadas y sirve caliente.

Consejo de la especialista

Cocinar el jamón a fuego lento permite que quede más jugoso y con mejor sabor, ideal para acompañar con arroz con guandú, ensalada de papa o tamales.

