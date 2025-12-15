¿Cómo hacer jamón en olla? Receta fácil y tradicional para Navidad

Preparar jamón en olla en casa es más fácil de lo que parece y se ha convertido en una de las recetas más buscadas durante la temporada navideña en Panamá. La especialista en cocina Aimme Guerrero de Ruíz, comparte el paso a paso para lograr un jamón jugoso, aromático y lleno de sabor, sin necesidad de horno.

Jamón picnic o jamón ahumado

Clavos de olor (al gusto)

Canela en rama

Azúcar

Rodajas de piña

Cerezas

Palillos de dientes

Preparación de jamón en olla: paso a paso

Sancochar el jamón

Coloca el jamón en una olla grande con agua caliente. Agrega clavos de olor, canela y azúcar. Déjalo hervir entre 10 y 15 minutos para que absorba los aromas.

Retirar el cuero

Pasado el tiempo, retira el jamón del agua y quita el cuero con cuidado. Esto evitará que los clavos de olor queden enterrados y permitirá que el sabor se distribuya mejor.

Preparar el glaseado

jamón-shutterstock.jpg Shutterstock

Haz cortes en forma de cuadros sobre la superficie del jamón. Coloca rodajas de piña y cerezas al gusto, fijándolas con palillos de dientes para que no se muevan durante la cocción.

Cocción final en olla

Vuelve a colocar el jamón en la olla, sin el agua inicial, y cocina a fuego lento durante aproximadamente 1 hora, permitiendo que se glasee y se impregne de los sabores.

Servir y disfrutar

Una vez listo, retira del fuego, corta en rebanadas y sirve caliente.

Consejo de la especialista

Cocinar el jamón a fuego lento permite que quede más jugoso y con mejor sabor, ideal para acompañar con arroz con guandú, ensalada de papa o tamales.