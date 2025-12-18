Alcaldía de Panamá lamenta vandalismo en decoraciones navideñas

La Alcaldía de Panamá expresó su rechazo a los actos de vandalismo registrados contra las decoraciones navideñas instaladas en distintos puntos de la ciudad, y recordó que detrás de cada adorno y estructura existe el esfuerzo y dedicación de muchas personas que trabajan para el disfrute de la ciudadanía durante la temporada festiva.

A través de un mensaje institucional, la entidad destacó que estos daños no solo afectan los espacios públicos, sino también el trabajo humano que hay detrás de cada instalación.

Alcaldía de Panamá lamenta actos de vandalismo

La Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) lamentó las acciones de vandalismo que se han registrado contra las decoraciones de Navidad, y señaló que detrás de cada adorno y estructura existen personas que han dedicado horas de trabajo y mucho esfuerzo para disfrutar.



"Dañarlos no… pic.twitter.com/0KKhZFTBlq — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

"Dañarlos no solo afecta un espacio; afecta el trabajo y la dedicación de muchos. Cuidemos lo que es de todos. Cuidemos la Navidad", señaló la Alcaldía.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la conciencia ciudadana, al respeto de los bienes públicos y a la convivencia pacífica, subrayando que las decoraciones forman parte de los esfuerzos por embellecer la ciudad y fomentar el espíritu navideño.

La Alcaldía recordó que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida, e instó a la población a denunciar cualquier acto vandálico que atente contra el patrimonio urbano y el bienestar colectivo.