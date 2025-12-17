Alcaldía de Panamá suspende obra en avenida Justo Arosemena

La Alcaldía de Panamá , a través de la Dirección de Obras y Construcciones, ejecutó un operativo de suspensión de obra en una remodelación ubicada en la esquina de la calle 34 con la avenida Justo Arosemena, correspondiente a un edificio de planta baja y tres niveles.

La medida tiene como objetivo salvaguardar el orden urbano y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal vigente, ante una serie de irregularidades detectadas durante las inspecciones técnicas.

El procedimiento fue encabezado por Ricardo Marco Peñaranda, asesor de la Dirección de Obras y Construcciones, quien explicó que la intervención se realizó debido a múltiples incumplimientos legales. Entre ellos, la obra no contaba con permiso de construcción, planos registrados ni autorización para el uso de la acera, además de incumplir el Acuerdo Municipal No. 148, específicamente en sus artículos cuarto, sexto y octavo.

Alcaldía de Panamá suspendió una obra en la avenida Justo Arosemena

En el operativo participaron de forma coordinada la Policía Municipal, la Dirección de Obras y Construcciones, Legal y Justicia, y la Dirección de Planificación Urbana, como parte de una acción institucional orientada a preservar la seguridad ciudadana y el respeto al marco regulatorio urbano.

Como medida cautelar, se notificó formalmente a los responsables y se ordenó la paralización inmediata de los trabajos, procediendo a la colocación del sticker oficial de “obra suspendida”, conforme a lo establecido en la normativa municipal.

La Alcaldía informó que la suspensión se mantendrá hasta que el proyecto cumpla con todos los requisitos exigidos por ley, incluyendo los trámites y permisos correspondientes. Destacó además que la obra ya había sido objeto de una inspección previa, por lo que este operativo forma parte del proceso administrativo en curso.