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Alcalde Mayer Mizrachi explica cómo funciona la aplicación Parkea PTY

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, explicó que la aplicación Parkea PTY, creada por el equipo de tecnología de la Alcaldía de Panamá, busca facilitar la gestión de estacionamientos para ingresar al Casco Antiguo y las ganancias producto del cobro de la tarifa por hora irán al Municipio para mejoras a este servicio.