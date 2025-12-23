CSS abre convocatoria para la contratación de médicos especialistas: así debe postularse

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que mantiene abierta la convocatoria para la contratación de médicos especialistas idóneos, ante la escasez de profesionales en áreas críticas del interior del país, situación, según la institución, que representa uno de los desafíos inmediatos en el sistema de salud.

La convocatoria cumple con todos los procedimientos legales vigentes. Para participar, los interesados deben presentarse con su documentación completa, que incluye diploma universitario, idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud y hoja de vida actualizada, en la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, ubicada en el Edificio 519, cuarto piso, de la sede central en Clayton.

La entidad indicó que la participación fue baja en especialidades clave como Cardiología, Medicina Crítica, Anestesiología, Medicina Interna y Pediatría en la provincia de Bocas del Toro, así como en Ginecología y Obstetricia en Bocas del Toro y Puerto Armuelles, durante los pasados procesos de reclutamiento.

Con el fin de mitigar este déficit crítico, la CSS mantiene programas de formación de nuevos médicos especialistas y subespecialistas, además de la apertura de modernas instalaciones de salud, equipadas con tecnología de última generación, que permiten agilizar la atención con seguridad y eficiencia. No obstante, la incorporación inmediata de talento humano capacitado sigue siendo clave para responder a la demanda actual de atención médica.