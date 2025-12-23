Influenza A(H3N2) en Panamá 2025: síntomas, contagio y tratamiento

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todas sus instalaciones a nivel nacional, ante la circulación de la influenza A(H3N2) , variante K, así como de otras infecciones respiratorias agudas reportadas en el hemisferio.

Las autoridades sanitarias confirmaron recientemente la detección de los primeros tres casos de influenza A(H3N2) en Panamá, lo que ha activado protocolos de monitoreo y prevención tanto en la CSS como en el Ministerio de Salud (MINSA).

¿Cómo se contrae la influenza A(H3N2)?

La influenza A(H3N2) es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, que se transmite principalmente a través de:

Gotículas expulsadas al toser, estornudar o hablar

Contacto con superficies contaminadas

Contacto cercano con personas infectadas

El riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados, aglomeraciones y cuando no se aplican medidas básicas de prevención.

Síntomas más comunes

Los síntomas de la influenza A(H3N2) pueden variar de leves a graves e incluyen:

Fiebre alta

Tos

Dolor de garganta

Congestión nasal

Dolor muscular y de cabeza

Malestar general

Escalofríos y fatiga

Ante la presencia de estos síntomas, las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.

Tratamiento y atención médica en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MINSAPma/status/2002136599853924651?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) notificó tres casos de Influenza A (H3N2), variante K, en Panamá.

Los casos fueron detectados mediante vigilancia epidemiológica y todos los pacientes han sido dados de alta. pic.twitter.com/tgv7zSDqdH — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) December 19, 2025

El jefe nacional de Epidemiología del MINSA, Blas Armién, explicó que Panamá cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica semanal, apoyado por instalaciones centinelas encargadas de la toma y análisis de muestras.

“Tenemos diagnósticos que permiten diferenciar entre influenza tipo A y B. En Panamá, el virus detectado con mayor frecuencia es el A(H1N1), pero las variantes van cambiando según la temporada”, señaló Armién. “Tenemos diagnósticos que permiten diferenciar entre influenza tipo A y B. En Panamá, el virus detectado con mayor frecuencia es el A(H1N1), pero las variantes van cambiando según la temporada”, señaló Armién.

El tratamiento depende de la evaluación médica y puede incluir antivirales, especialmente en pacientes de riesgo, además de manejo de síntomas, reposo e hidratación.

Vacunación y medidas de prevención

La CSS reiteró el llamado a aplicarse la vacuna contra la influenza, en especial a:

Niños

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas

Mujeres embarazadas

Personal de salud

Asimismo, recomendó:

Uso de mascarilla si se presentan síntomas gripales

Lavado frecuente de manos

Cubrirse al toser o estornudar

Permanecer en casa si hay fiebre o síntomas respiratorios

Completar el esquema de vacunación anual

Las autoridades enfatizaron que la prevención y la atención oportuna son claves para reducir complicaciones y evitar la propagación del virus, especialmente entre los grupos más vulnerables.