Influenza A(H3N2) en Panamá 2025: síntomas, contagio y tratamiento

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todas sus instalaciones a nivel nacional, ante la circulación de la influenza A(H3N2), variante K, así como de otras infecciones respiratorias agudas reportadas en el hemisferio.
Las autoridades sanitarias confirmaron recientemente la detección de los primeros tres casos de influenza A(H3N2) en Panamá, lo que ha activado protocolos de monitoreo y prevención tanto en la CSS como en el Ministerio de Salud (MINSA).
¿Cómo se contrae la influenza A(H3N2)?
La influenza A(H3N2) es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, que se transmite principalmente a través de:
- Gotículas expulsadas al toser, estornudar o hablar
- Contacto con superficies contaminadas
- Contacto cercano con personas infectadas
El riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados, aglomeraciones y cuando no se aplican medidas básicas de prevención.
Síntomas más comunes
Los síntomas de la influenza A(H3N2) pueden variar de leves a graves e incluyen:
- Fiebre alta
- Tos
- Dolor de garganta
- Congestión nasal
- Dolor muscular y de cabeza
- Malestar general
- Escalofríos y fatiga
Ante la presencia de estos síntomas, las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.
Tratamiento y atención médica en Panamá
El jefe nacional de Epidemiología del MINSA, Blas Armién, explicó que Panamá cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica semanal, apoyado por instalaciones centinelas encargadas de la toma y análisis de muestras.
El tratamiento depende de la evaluación médica y puede incluir antivirales, especialmente en pacientes de riesgo, además de manejo de síntomas, reposo e hidratación.
Vacunación y medidas de prevención
La CSS reiteró el llamado a aplicarse la vacuna contra la influenza, en especial a:
- Niños
- Adultos mayores
- Personas con enfermedades crónicas
- Mujeres embarazadas
- Personal de salud
Asimismo, recomendó:
- Uso de mascarilla si se presentan síntomas gripales
- Lavado frecuente de manos
- Cubrirse al toser o estornudar
- Permanecer en casa si hay fiebre o síntomas respiratorios
- Completar el esquema de vacunación anual
Las autoridades enfatizaron que la prevención y la atención oportuna son claves para reducir complicaciones y evitar la propagación del virus, especialmente entre los grupos más vulnerables.