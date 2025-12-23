Ministro del MOP explica ampliación de la vía Centenario y autopista Arraiján–La Chorrera

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la ampliación de la vía Centenario y de la autopista Arraiján–La Chorrera, proyectos que forman parte de un ambicioso plan de rehabilitación y expansión vial a nivel nacional, con el que se espera generar hasta 30 mil empleos durante el próximo año.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, explicó que la vía Centenario pasará de cuatro a seis carriles, mientras que la autopista Arraiján–La Chorrera se ampliará de seis a ocho carriles, incorporando carriles rápidos con sistema de cobro, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los congestionamientos en estas rutas de alto tráfico.

Ministro del MOP explica plan paliativo de mantenimiento

Andrade detalló que, mientras se desarrollan los procesos de licitación, el MOP ha implementado un plan paliativo de mantenimiento, que incluye un operativo de “tapahuecos” con tres equipos desplegados en las vías Frangipani y Nacional.

"Esas vías están contempladas en un proyecto que vamos a licitar en 2026, pero mientras tanto se ha montado un operativo para dar un paliativo", señaló el ministro.

El titular de Obras Públicas también destacó la limpieza y rehabilitación de los drenajes pluviales, especialmente los que desembocan en el río Curundú, como parte de un trabajo integral para mitigar inundaciones y agilizar el desalojo de aguas.

“Es un trabajo grandísimo. Esos drenajes hay que limpiarlos y alivianarlos para que el agua salga rápidamente”, explicó.

Más de 35 proyectos en ejecución y licitación

Andrade informó que actualmente el MOP maneja 35 proyectos de infraestructura, de los cuales 22 ya están adjudicados, cuatro se encuentran en evaluación y dos serán licitados antes de finalizar el año, mientras que el resto se licitará en 2026.

Entre las obras destacan proyectos de rehabilitación de calles, infraestructura turística como la carretera de El Valle, Cambutal en Tonosí, la Ruta del Café, caminos de producción y la ampliación del Corredor de Las Playas, incluyendo la variante de Campana.

En cuanto al impacto laboral, el ministro aseguró que estos proyectos permitirán la generación de 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos, alcanzando un total estimado de 30 mil plazas de trabajo a lo largo del año, con la mayoría de las obras iniciando operaciones en el mes de marzo.