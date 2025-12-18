Cuarto Puente sobre el Canal alcanza 30 % de avance y ampliará la contratación de personal

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que los trabajos del Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registran un avance del 30 % en su ejecución general. Actualmente, se mantienen 25 frentes de trabajo activos y se construyen 360 pilotes, con diámetros que oscilan entre 1.80 y 2.0 metros, para una longitud total de perforación superior a los 5.4 kilómetros, alcanzada en un año de labores.

Estas estructuras permitirán contar con una base sólida para el levantamiento del puente y sus accesos.

"Hace un año, el 27 de agosto de 2024, el Gobierno asumió un compromiso social y de país, rescatar, reactivar y cumplirle a Panamá con una infraestructura que marcará generaciones. Hoy regresamos a este proyecto para atestiguar el esfuerzo y compromiso de quienes hemos puesto, mano, mente y corazón para el avance de esta megaobra", dijo el ministro.

A inicios del próximo año, se prevé la culminación de los trabajos de otras fundaciones, lo que dará paso a la construcción de las columnas de las torres principales, las cuales alcanzarán una altura de hasta 186 metros.

El titular del MOP también anunció que la contratación de personal aumentará de 2,000 a 3,700 trabajadores, además de la incorporación de más equipos en operación y la adquisición de materiales y materia prima.

Entre los anuncios, se destacó la construcción del intercambiador más grande de Panamá, y posiblemente de Centroamérica, que incluirá el diseño del intercambiador del Este, en Albrook. Según el MOP, esta infraestructura garantizará una conexión directa y eficiente con el Corredor Norte, la avenida de la Amistad y la avenida Omar Torrijos Herrera.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá será inaugurado en octubre de 2028.