El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en áreas de ingeniería, gerencia, inspección de seguridad, idiomas, así como en otros cargos técnicos y administrativos, disponibles durante el mes de diciembre.
Panamá Nacionales - 15 de diciembre de 2025 - 15:39
Consorcio Cuarto Puente: anuncian nuevas vacantes en ingeniería, gerencia y áreas técnicas
El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes disponibles para diciembre.
Te puede interesar:
Presidente Mulino conversa con José Antonio Kast, presidente electo de Chile
Vacantes en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal
- Ingeniero de puente
- Ingeniero de Control de Costos y Planificación
- Gerente de Calidad Diseño y Auditoria
- Ingeniero Estructural
- Ingeniero de Sitio
- Encargada de Viaductos
- Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional Bilingüe
- Traductor inglés - mandarín - español
- Inspector de seguridad
- Generalista de recursos humanos y reclutamiento
¿Cómo postular a las vacantes del Consorcio Cuarto Puente?
- Ingresa al portal oficial del MITRADEL: https://empleospanama.gob.pa/
- Crea una cuenta con tus datos personales.
- Completa tu perfil profesional.
- Adjunta tu hoja de vida actualizada.
- Postúlate a la vacante de tu interés.
En esta nota: