Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 15:39

Consorcio Cuarto Puente: anuncian nuevas vacantes en ingeniería, gerencia y áreas técnicas

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes disponibles para diciembre.

Por Ana Canto

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en áreas de ingeniería, gerencia, inspección de seguridad, idiomas, así como en otros cargos técnicos y administrativos, disponibles durante el mes de diciembre.

Vacantes en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal

  • Ingeniero de puente
  • Ingeniero de Control de Costos y Planificación
  • Gerente de Calidad Diseño y Auditoria
  • Ingeniero Estructural
  • Ingeniero de Sitio
  • Encargada de Viaductos
  • Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional Bilingüe
  • Traductor inglés - mandarín - español
  • Inspector de seguridad
  • Generalista de recursos humanos y reclutamiento
¿Cómo postular a las vacantes del Consorcio Cuarto Puente?

  • Ingresa al portal oficial del MITRADEL: https://empleospanama.gob.pa/
  • Crea una cuenta con tus datos personales.
  • Completa tu perfil profesional.
  • Adjunta tu hoja de vida actualizada.
  • Postúlate a la vacante de tu interés.

