Greta Thunberg es detenida durante protesta en Londres

La activista climática Greta Thunberg fue arrestada en Londres durante una manifestación relacionada con el grupo Palestine Action, prohibido en Reino Unido.

Por Christopher Perez

La activista sueca Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres mientras participaba en una manifestación de apoyo a integrantes encarcelados del grupo Palestine Action, organización recientemente incluida en la lista de grupos prohibidos por el Gobierno británico. El arresto se produjo en el marco de las leyes antiterroristas vigentes en el país.

Detención durante manifestación en Londres

Según organizaciones convocantes de la protesta, Thunberg se encontraba participando de manera pacífica y portaba una pancarta en respaldo a los militantes detenidos del grupo. La policía metropolitana confirmó el arresto de una mujer de 22 años por mostrar material en apoyo a una organización ilegalizada, sin mencionar oficialmente su identidad.

¿Qué es el grupo Palestine Action?

Palestine Action fue incorporado a inicios de julio a la lista de organizaciones prohibidas en Reino Unido, tras una serie de actos de vandalismo contra instalaciones vinculadas a la industria de defensa. Ocho de sus miembros, con edades entre 20 y 31 años, permanecen detenidos y algunos iniciaron una huelga de hambre en protesta por su situación judicial.

La decisión de ilegalizar al grupo ha sido impugnada ante los tribunales por una de sus fundadoras y ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, así como de instancias internacionales europeas y de Naciones Unidas, que han expresado preocupación por el alcance de la medida.

Riesgos legales para los manifestantes

En Reino Unido, expresar apoyo público a una organización prohibida puede acarrear penas de hasta seis meses de prisión. De acuerdo con los organizadores, más de 2.000 personas han sido detenidas en protestas similares en distintas ciudades del país.

Thunberg se convierte así en la figura pública de mayor perfil arrestada en este contexto, en un caso que ha reavivado el debate sobre libertad de expresión, protesta social y legislación antiterrorista en Europa.

