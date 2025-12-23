Greta Thunberg es detenida durante protesta en Londres

La activista sueca Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres mientras participaba en una manifestación de apoyo a integrantes encarcelados del grupo Palestine Action, organización recientemente incluida en la lista de grupos prohibidos por el Gobierno británico. El arresto se produjo en el marco de las leyes antiterroristas vigentes en el país.

También te puede interesar: Bill Clinton pide publicar todo el material del caso Epstein en el que sea mencionado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Prisoners4Pal/status/2003412797158494365?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide"



She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e — Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025

Detención durante manifestación en Londres

Según organizaciones convocantes de la protesta, Thunberg se encontraba participando de manera pacífica y portaba una pancarta en respaldo a los militantes detenidos del grupo. La policía metropolitana confirmó el arresto de una mujer de 22 años por mostrar material en apoyo a una organización ilegalizada, sin mencionar oficialmente su identidad.

¿Qué es el grupo Palestine Action?

Palestine Action fue incorporado a inicios de julio a la lista de organizaciones prohibidas en Reino Unido, tras una serie de actos de vandalismo contra instalaciones vinculadas a la industria de defensa. Ocho de sus miembros, con edades entre 20 y 31 años, permanecen detenidos y algunos iniciaron una huelga de hambre en protesta por su situación judicial.

La decisión de ilegalizar al grupo ha sido impugnada ante los tribunales por una de sus fundadoras y ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, así como de instancias internacionales europeas y de Naciones Unidas, que han expresado preocupación por el alcance de la medida.

Riesgos legales para los manifestantes

En Reino Unido, expresar apoyo público a una organización prohibida puede acarrear penas de hasta seis meses de prisión. De acuerdo con los organizadores, más de 2.000 personas han sido detenidas en protestas similares en distintas ciudades del país.

Thunberg se convierte así en la figura pública de mayor perfil arrestada en este contexto, en un caso que ha reavivado el debate sobre libertad de expresión, protesta social y legislación antiterrorista en Europa.