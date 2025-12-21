Guatemala investiga posible crimen ligado a pandillas tras hallazgo de cuerpos en zona boscosa.

Al menos 12 cadáveres fueron localizados en los últimos tres días en una zona boscosa en la periferia este de Ciudad de Guatemala, en un aparente caso ligado a las pandillas, informaron este domingo socorristas y el gobierno.

Guatemala es azotada por la violencia criminal, principalmente por el accionar de las temibles pandillas Bario 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por el país centroamericano y Estados Unidos.

Los cuerpos encontrados estaban en una ladera de una carretera usada como basurero clandestino, donde la delincuencia suele arrojar cadáveres, según reportes de los bomberos y la prensa local.

El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Hans Lemus, dijo a periodistas que el viernes fueron localizados dos cuerpos en el sector y el sábado tres cadáveres y una osamenta humana. Lemus explicó que este domingo, con apoyo de perros adiestrados, localizaron otros seis restos humanos y cadáveres "envueltos" en sábanas y bolsas plásticas.

Después de varias horas, los bomberos finalizaron el rastreo y colocaron en hilera sobre la carretera los cuerpos dentro de camillas metálicas, de acuerdo con imágenes divulgadas por la entidad de socorro.

En un mensaje enviado a los medios, el Ministerio del Interior señaló que el múltiple crimen podría estar vinculado a un "reacomodamiento" de las pandillas "en su afán por dominar territorios en los que operan otros grupos al margen de la ley".

A finales de octubre, socorristas encontraron nueve cuerpos abandonados entre la maleza bajo un puente en el poblado de Palencia, cercano a la capital.

Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros. Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

