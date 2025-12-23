Panamá Nacionales -  23 de diciembre de 2025 - 13:07

Armas por Comida se realizará el lunes 29 de diciembre en San Miguelito

La Gobernación de Panamá realizará una nueva jornada del programa Armas por Comida el 29 de diciembre en la Gran Estación de San Miguelito.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Gobernación de Panamá anunció una nueva jornada del programa Armas por Comida, la cual se llevará a cabo el próximo lunes 29 de diciembre en la Gran Estación de San Miguelito, como parte de las acciones para reducir la violencia y promover la seguridad ciudadana.

Durante esta jornada, los ciudadanos podrán canjear armas de fuego, municiones y artefactos explosivos por bonos de comida, medicinas y electrodomésticos, en un proceso seguro y confidencial.

Nueva jornada del programa Armas por Comida

El programa busca retirar armas de circulación, fomentar la prevención del delito y generar conciencia sobre la importancia de resolver conflictos sin violencia, ofreciendo incentivos que benefician directamente a las familias participantes.

Las autoridades reiteraron que la entrega se realiza sin investigaciones ni preguntas, garantizando la confidencialidad de los participantes, y exhortaron a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa por comunidades más seguras.

