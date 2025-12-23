Armas por Comida se realizará el lunes 29 de diciembre en San Miguelito

La Gobernación de Panamá anunció una nueva jornada del programa Armas por Comida, la cual se llevará a cabo el próximo lunes 29 de diciembre en la Gran Estación de San Miguelito, como parte de las acciones para reducir la violencia y promover la seguridad ciudadana.
Durante esta jornada, los ciudadanos podrán canjear armas de fuego, municiones y artefactos explosivos por bonos de comida, medicinas y electrodomésticos, en un proceso seguro y confidencial.
Nueva jornada del programa Armas por Comida
El programa busca retirar armas de circulación, fomentar la prevención del delito y generar conciencia sobre la importancia de resolver conflictos sin violencia, ofreciendo incentivos que benefician directamente a las familias participantes.
Las autoridades reiteraron que la entrega se realiza sin investigaciones ni preguntas, garantizando la confidencialidad de los participantes, y exhortaron a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa por comunidades más seguras.