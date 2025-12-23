Armas por Comida se realizará el lunes 29 de diciembre en San Miguelito

La Gobernación de Panamá anunció una nueva jornada del programa Armas por Comida , la cual se llevará a cabo el próximo lunes 29 de diciembre en la Gran Estación de San Miguelito, como parte de las acciones para reducir la violencia y promover la seguridad ciudadana.

Durante esta jornada, los ciudadanos podrán canjear armas de fuego, municiones y artefactos explosivos por bonos de comida, medicinas y electrodomésticos, en un proceso seguro y confidencial.

Nueva jornada del programa Armas por Comida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2003490721828077658?s=20&partner=&hide_thread=false La @GobDePanama anunció una nueva jornada del programa Armas por Comida el próximo lunes 29 de diciembre en la Gran Estación de San Miguelito.



Las personas podrán canjear armas, municiones y artefactos explosivos por bonos de comida, medicinas y electrodomésticos. pic.twitter.com/cJA0Ecn5Jz — Telemetro Reporta (@TReporta) December 23, 2025

El programa busca retirar armas de circulación, fomentar la prevención del delito y generar conciencia sobre la importancia de resolver conflictos sin violencia, ofreciendo incentivos que benefician directamente a las familias participantes.

Las autoridades reiteraron que la entrega se realiza sin investigaciones ni preguntas, garantizando la confidencialidad de los participantes, y exhortaron a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa por comunidades más seguras.