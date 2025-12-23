Minsa alerta por aumento de virus respiratorios y llama a reforzar la vacunación

El Ministerio de Salud ( Minsa ) reiteró a la población la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad, ante el incremento de virus respiratorios que circulan en el país durante las últimas semanas.

Según el más reciente informe epidemiológico, Panamá registra en lo que va del año más de 51 mil casos de síndrome gripal respiratorio, manteniéndose una vigilancia activa de virus como influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) —incluido su subclado K—, parainfluenza, SARS-CoV-2 y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), este último con mayor afectación en la población infantil.

Influenza: más de 7 mil casos y 99 defunciones según MINSA

En relación con la influenza, el Minsa reportó más de 7 mil casos acumulados y 99 defunciones a nivel nacional. Del total de fallecimientos, el 86.9 % correspondía a personas no vacunadas, mientras que el 91 % presentaba factores de riesgo, lo que evidencia un mayor riesgo de complicaciones graves en quienes no cuentan con inmunización.

Las autoridades de salud confirmaron además que, hasta el momento, se mantienen tres casos confirmados de influenza A (H3N2), subclado K, en el país.

image

Llamado a la detección temprana y atención oportuna

La directora general de Salud Pública, Dra. Yelkys Gill, destacó que la vigilancia epidemiológica permanente permite una detección temprana de los virus circulantes y la adopción de medidas oportunas para proteger a la población.

"La vigilancia permanente nos permite identificar de manera temprana los virus respiratorios que están circulando y adoptar las medidas necesarias para proteger a la población, especialmente a los grupos de mayor riesgo", señaló la funcionaria.

La Dra. Gill exhortó a la ciudadanía a acudir de inmediato a los centros de salud ante síntomas como fiebre, tos, congestión nasal o dificultad respiratoria, recordando que la detección temprana reduce el riesgo de complicaciones.

Medidas de prevención recomendadas

El Minsa reiteró el llamado a mantener las siguientes medidas preventivas:

Lavado frecuente de manos

Uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios

Evitar aglomeraciones

Completar el esquema de vacunación, especialmente en:

Niños

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas

Las autoridades insistieron en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de protección, especialmente frente a los cuadros graves asociados a la influenza y otros virus respiratorios.